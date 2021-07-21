Аскар Айтматов: Тундук с могилы Чингиза Айтматова выбросили на землю

Тундук с могилы народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова выброшен на землю рядом с комплексом. Об этом в соцсетях сообщила Ассоль Молдокматова со ссылкой на Аскара Айтматова.

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Сын великого писателя прокомментировал высказывания Улана Бейшеналиева, автора архитектурного проекта мемориального комплекса Чингиза Айтматова.

«Вы говорите о том, что было много обращений с требованием поднять тундук из-за того, что он якобы лежит на земле. За все восемь лет, прошедших с открытия комплекса, я ни разу не слышал подобных требований со стороны представителей общественности. Тундук не лежал на земле, он был установлен на мраморном пьедестале высотой не менее полуметра. Вы также говорите, что тундук не выкинули, а сняли его с могилы и повесили его в ротонде. Здесь уже вы откровенно лжете. Тундук с могилы был именно выброшен на землю рядом с комплексом. Под потолком в ротонде висит другой стилизованный тундук сомнительного художественного достоинства», — сообщил Аскар Айтматов.

Ранее телеведущая Ассоль Молдокматова сообщила, что с могилы народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова неизвестные убрали тундук. В Минкультуры поспешили ответить, что он временно демонтирован и отправлен в мастерскую для ремонтно-восстановительных работ.