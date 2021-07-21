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Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцина от COVID-19. Кто в Кыргызстане сможет получить AstraZeneca

Поступившие в Кыргызстан от Азербайджана 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca будут распределять сегодня. Об этом 24.kg сообщила глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, поступает очень много звонков по поводу этого препарата от коронавируса. «Ее смогут получить все желающие, в том числе выезжающие из страны и приоритетные группы», — сказала Гульбара Ишенапысова.

Напомним, вакцина AstraZeneca так же, как российский «Спутник V» и китайская Sinopharm, двухкомпонентная. Ее хватит, чтобы привить 20 тысяч кыргызстанцев.

До конца июля, по словам Гульбары Ишенапысовой, в рамках механизма COVAX должна поступить еще партия AstraZeneca.

Расходные материалы уже поступили. Всего по COVAX наша страна ожидает 2,6 миллиона доз вакцины от коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201608/
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