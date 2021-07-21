Все желающие работать на госслужбе теперь обязаны выучить гимн страны наизусть

Все желающие работать на государственной службе теперь обязаны выучить гимн страны наизусть. Об этом стало известно во время объявления трехмесячника, посвященного 30-летию независимости Кыргызстана, о котором проинформировали в Государственном учреждении «Кыргызтест».

По его данным, в пробном формате введена новая программа тестирования по оценке уровня владения государственным языком.

Руководство учреждения обозначило вклад в развитие государственного языка за время работы «Кыргызтеста» и представило новую программу тестирования.

Заявлено, что в дальнейшем будут усилены требования при оценке устных и письменных ответов тестируемых. С 2021 года от тестируемых в обязательном порядке потребуется знание государственного гимна Кыргызской Республики и других государственных символов, вопросы по которым будут включены в тестовые задания.