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Общество

Чиновники объяснили, куда делся тундук с могилы Чингиза Айтматова

В Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики объяснили, куда делся тундук с могилы народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова.

По данным чиновников, тундук никто не украл. Он временно демонтирован и отправлен в мастерскую для ремонтно-восстановительных работ. 

Как отметили в ведомстве, некоторые представители общественности указали на то, что тундук, расположенный на уровне земли, это плохая примета. Поэтому решено его немного приподнять. Сейчас тундук реставрируют, затем его установят по-новому.

Ранее телеведущая Ассоль Молдокматова сообщила, что с могилы народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова неизвестные убрали тундук.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201537/
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