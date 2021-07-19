Чиновники объяснили, куда делся тундук с могилы Чингиза Айтматова

В Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики объяснили, куда делся тундук с могилы народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова.

По данным чиновников, тундук никто не украл. Он временно демонтирован и отправлен в мастерскую для ремонтно-восстановительных работ.

Как отметили в ведомстве, некоторые представители общественности указали на то, что тундук, расположенный на уровне земли, это плохая примета. Поэтому решено его немного приподнять. Сейчас тундук реставрируют, затем его установят по-новому.

Ранее телеведущая Ассоль Молдокматова сообщила, что с могилы народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова неизвестные убрали тундук.