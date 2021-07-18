Минздрав ошибся. Число вакцинированных за сутки составило более 58 тысяч

За последние сутки в Кыргызстане вакцинировано 58 тысяч 398 человек. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке вакцину от коронавируса получили 1 тысяча 733 человека, Оше — 754, Ошской области — 43 тысяч 15, Чуйской — 1 тысяча 519, Иссык-Кульской — 3 тысячи 402, Таласской — 1 тысяча 12, Нарынской — 2 тысячи 5, Джалал-Абадской — 2 тысячи 991, Баткенской — 1 тысяча 967.

Чиновники отмечают, что такой высокий показатель — это результат разъяснительных работ среди населения.