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Общество
Сюжет: COVID-19

Минздрав ошибся. Число вакцинированных за сутки составило более 58 тысяч

За последние сутки в Кыргызстане вакцинировано 58 тысяч 398 человек. Об этом сообщает республиканский штаб.
 
По его данным, в Бишкеке вакцину от коронавируса получили 1 тысяча 733 человека, Оше — 754, Ошской области — 43 тысяч 15, Чуйской — 1 тысяча 519, Иссык-Кульской — 3 тысячи 402, Таласской — 1 тысяча 12, Нарынской — 2 тысячи 5, Джалал-Абадской — 2 тысячи 991, Баткенской — 1 тысяча 967.
 
Чиновники отмечают, что такой высокий показатель — это результат разъяснительных работ среди населения.
 
Ранее Министерство здравоохранения и социального развития сообщило, что за последние сутки вакцинировались 21 тысяча 120 кыргызстанцев. В штабе назвали это ошибкой, уточнив цифры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201524/
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