За последние сутки от COVID-19 вакцинировано 21 тысяча 120 кыргызстанцев

За последние сутки в Кыргызстане вакцинировано 21 тысяча 120 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития на своей официальной странице в Facebook.

По его данным, из них второй дозой вакцины привились 1 тысяча 605 кыргызстанцев. Всего по республике по состоянию на 18 июля вакцинировано 221 тысяча 817 человек (в том числе вторым компонентом 95 тысяч 328).

В Бишкеке привито 53 тысячи 352 человека, Оше — 17 тысяч 861, Чуйской области — 27 тысяч 193, Ошской — 48 тысяч 271, Иссык-Кульской — 19 тысяч 235, Таласской — 8 тысяч 201, Нарынской — 8 тысяч 547, Джалал-Абадской — 28 тысяч 914, Баткенской — 10 тысяч 243.