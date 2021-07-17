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Общество
Сюжет: COVID-19

За последние сутки от COVID-19 вакцинировано более 26 тысяч кыргызстанцев

Всего за последние сутки в Кыргызстане вакцинировано 26 тысяч 10 человек, сообщает Министерство здравоохранения и социального развития на своей официальной странице в Facebook.

По данным ведомства, из них второй дозой вакцины привились 2 тысячи 397 человек. Всего по республике 202 тысячи 302 вакцинированных (в том числе второй дозой 93 тысячи 723).

Все зарегистрированные побочные проявления после иммунизации от вакцин COVID-19 носят несерьезный характер, информирует Минздрав.

«Как и при любой вакцинации, очень важно контролировать безопасность вакцин, в том числе включая вакцины против COVID-19. Для этого ведется учет, расследования и отчетность о любых побочных проявлениях после иммунизации, выявленных на территории республики», — отметили чиновники.

По их данным, все зарегистрированные побочные проявления от вакцин COVID-19 носят несерьезный характер, который можно наблюдать при получении и других прививок — боль на месте инъекции, головная боль, тошнота. Как правило, эти проявления исчезают в течение 12-24 часов.

В Минздраве отметили, удельный вес таких побочных проявлений очень низок, и добавили, что их мониторинг проводится на постоянной основе. Население информируется об этом для того, чтобы кыргызстанцы знали — ведется большая работа в этом направлении, а безопасность вакцин стоит на первом месте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201511/
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