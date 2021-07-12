Убрать точки продажи «Шоро» с велодорожек требуют активисты

Активисты Peshcom призывают компанию «Шоро» убрать точки продаж с велодорожек Бишкека. Об этом члены движения сообщили в соцсетях.

В эти выходные активисты покрасили в зеленый цвет полосу для движения велосипедов вдоль улицы Абдырахманова (в районе Моссовета). Это вызвало неоднозначную реакцию пользователей соцсетей, многие расценили этот жест как акт вандализма.

«По ПДД велосипедистам запрещено ездить по дороге, если есть велодорожка. Это значит, что конфликтные ситуации и происшествия на совмещенной велополосе с тротуаром будут продолжаться. Чтобы этого не было, нужны правильные обособленные велодорожки, но пока их нет. Сегодня можно выделить велополосы другим цветом, как сделали это мы. Такой опыт используется во всем мире. Мы надеемся, что мэрия Бишкека поддержит нашу инициативу», — заявили в движении.

Как отметила руководитель движения Peshcom Рада Валентина кызы 24.kg, активисты не согласовали свои действия с муниципалитетом.

В мэрии пока не отреагировали на поступок гражданских активистов.

«Велополосы на тротуарах не лучшее решение для создания условий для велосипедистов. Разделение тротуаров подобным образом создает конфликтные и травмоопасные ситуации для всех пользователей. В идеале велодорожки должны быть отдельными и от тротуаров и от проезжей части. Когда же это сделать невозможно, то велополосы должны быть максимально заметными. Самый простой способ это выделить их другим цветом», — объясняют в организации.

Помимо этого, члены движения подчеркнули, что торговые точки, расположенные на велополосах, доставляют массу неудобств велосипедистам.

«Мы обращаемся к компании «Шоро» с призывом убрать свои торговые точки с велополос. На всех ваших локациях есть места, куда можно переставить бочки. На ваших клиентах и прибыли это не отразится», — заключили в движении.