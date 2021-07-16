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Общество
Сюжет: COVID-19

Адвокату запретили заходить с антисептиком в здание Верховного суда

Адвоката Бактыбека Жумашева не пустили в здание Верховного суда, где должен был состояться процесс, потому что у него с собой был антисептик. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Юрист отметил, что на проходной ему пояснили: несколько дней назад посетитель суда якобы пыталась с помощью антисептика себя поджечь, поэтому и введен запрет.

«Но это же абсурд! На входе солдаты запрещают проносить сигареты и зажигалки, спички. Без них огня не зажечь. То есть антисептик в данном случае вещь безопасная. К тому же не от хорошей жизни мы носим с собой антисептики. Я не удивлюсь, если в следующий раз на входе в суд будут требовать оставлять шнурки и ремни (как в ИВС и СИЗО), ведь с их помощью можно повеситься! Или оставлять книги-кодексы — ведь ими можно ударить по голове! Идей, как я понял, у чиновников много. Но нет самого главного — здравого смысла», — возмутился Бактыбек Жумашев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201398/
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