В Бишкеке на ремонт закрывают улицу Кривоносова. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, с 18 июля закроют участок от улицы Толстого до Тойгонбаева. Работы планируется завершить до конца октября.

«Протяженность ремонтируемого отрезка — 900 метров. После ремонта ширина проезжей части составит 7 метров, также будут установлены ирригационные лотки и проложены тротуары шириной 1,5 метра с обеих сторон», — отметили в мэрии.

Альтернативными для проезда станут улицы Крылова и Маликова.

Реконструируют дорогу в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети» за счет грантовых средств КНР.