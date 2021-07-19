Итоги июня. Горнорудка тянет на дно, а цены продолжают расти

Итоги первого полугодия 2021 года неутешительны. Экономика страны все еще не восстановилась после локдауна и смены власти в прошлом году. А скандалы и введение внешнего управления на Кумторе только подливают масла в огонь. Горнорудка из локомотива промышленности стала его обузой. При этом цены на продукты продолжают расти.

Падение экономики ускорилось

В январе — июне 2021 года ВВП Кыргызстана сложился в сумме 270 миллиардов 744 миллиона сомов.

За шесть месяцев падение экономики составило 1,7 процента.

Интересно, что по сравнению с маем падение ускорилось на 0,1 процента. А ведь тогда казалось, что ситуация выправляется и падение уровня ВВП замедлилось. Стоит помнить, что в июне прошлого года страну, которая только вышла из карантина, начала накрывать волна коронавируса. Поэтому и экономические показатели тогда были совсем скромные. Но даже по сравнению с ними сейчас объем ВВП страны не радует. Экономика Кыргызстана до сих пор не может оправиться от шока.

Кроме того, в конце мая на месторождении Кумтор введено внешнее управление, результаты которого в июне дали о себе знать.

Нас пытаются убедить, что рудник работает стабильно. Но показатели экономики пока говорят об обратном. Ведь без учета Кумтора ВВП страны вырос на 3,7 процента.

«Снижение темпов роста ВВП обусловлено сокращением их в промышленности и строительстве. Темпы роста отраслей товарного производства по сравнению с январем — июнем прошлого года снизились на 9,1 процента. А темпы роста отраслей, оказывающих услуги, по сравнению с январем — июнем 2020 года увеличились на 4,4 процента», — рассказали в Нацстаткоме.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров страна закупает в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.

В январе — июне в структуре ВВП наибольшая доля (47,8 процента) пришлась на отрасли, оказывающие услуги. По сравнению с прошлым годом она уменьшилась на 0,7 процента.

Доля отраслей, производящих товары, сократилась на 3,4 процентных пункта и составила 37,2 процента.

Доля промышленности в структуре ВВП составила 22,7 процента, что ниже аналогичного периода прошлого года на 2,5 процентных пункта.

Доля строительства сложилась в сумме 4,7 процента и на 1,4 процентных пункта ниже, чем в 2020-м.

Доля сельского хозяйства увеличилась на 0,5 процента — до 9,8 процента.

Горнорудка тянет на дно

В прошлом году в период локдауна экономику страны держала на плаву горнорудная отрасль. Но скандалы и разбирательства с властями, которые сотрясают отрасль уже больше полугода, отрицательно сказались на положении дел. Теперь именно горнорудка тянет на дно промышленность Кыргызстана.

В мае падение в отрасли несколько замедлилось. Но по итогам июня показатели вновь начали ухудшаться. Во многом это связано с проблемами на Кумторе — крупнейшем золотодобывающем предприятии страны. Без него промышленность демонстрирует значительный рост — на 15,9 процента. Но вот с учетом добычи золота за месяц показатели ухудшились на 0,9 процента.

По итогам января — июня 2021 года падение объемов промышленного производства составило 10,6 процента.

Оно в основном вызвано сокращением объемов производства фармацевтической продукции (на 36,5 процента), основных металлов и готовых металлических изделий, а также химической продукции (на 31,2 процента).

Но есть и отрасли, которые отыгрывают потерянные в прошлом году позиции. Так, по данным Нацстаткома, отмечалось повышение в производстве резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (в 1,7 раза), очищенных нефтепродуктов (на 46,2 процента), деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности (на 45,5 процента). Выросли объемы текстильного производства, производства одежды и обуви, кожи и кожаных изделий (на 16,6 процента), пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 11,5 процента), а также добычи полезных ископаемых (на 2,1 процента).

Дорожает картофель, овощи и масло

За полгода цены в Кыргызстане выросли на 7,3 процента. При этом продукты и безалкогольные напитки подорожали на 11 процентов, алкогольные напитки и табачные изделия — на 7,7 процента. Цены на непродовольственные товары за январь — июнь выросли на 4,1 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению — на 1,2 процента.

В июне по сравнению с маем цены выросли на 2,3 процента. В том числе продукты и безалкогольные напитки подорожали на 4 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 1,2 процента, непродовольственные товары — на 1 процент, тарифы на услуги, оказываемые населению — на 0,1 процента.

Повышение цен и тарифов в июне текущего года по сравнению с предыдущим месяцем отмечалось во всех регионах республики. При этом максимальный их прирост (2,7 процента) зафиксирован в Бишкеке.

Зарплаты растут у транспортников

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в Кыргызстане составила 19 тысяч 165 сомов.

В отличие от 2020 года она выросла на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности, за исключением строительства.

По итогам июня 2021 года прожиточный минимум в стране составил 6 тысяч 332,05 сома, для пенсионеров — 5 тысяч 646,66 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам мая внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $2 миллиарда 813,4 миллиона, что на 27,7 процента выше показателя 2020-го. Экспорт — $818,7 миллиона (рост на 4,4 процента), импорт — $1 миллиард 994,7 миллиона (рост на 40,5 процента).

С государствами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $1 миллиард 354,8 миллиона.

Риски ускорения инфляции сохраняются

Эксперты Евразийского банка развития отмечают, что масштабы падения ВВП Кыргызстана постепенно снижаются. В зону положительного роста выходят сектора, наиболее всего пострадавшие от негативных последствий пандемии: розничная торговля, грузо- и пассажироперевозки. Положительная динамика роста сохраняется в сельском хозяйстве.

«Процесс восстановления экономики сдерживается отрицательной динамикой золотодобычи, гостиничного и ресторанного бизнеса, а также низкой инвестиционной активностью в условиях неопределенности в отношении эпидемиологической ситуации», — отмечают в ЕАБР.

Инфляционный фон в республике поддерживается подорожанием растительного масла, сахара и нефти на мировых рынках. Восстановление потребительского спроса оказывает дополнительное давление на внутренние цены.

По оценкам Евразийского банка развития, рост ВВП Кыргызстана в 2021 году составит 3,9 процента.

Ключевым драйвером роста станет сектор услуг, где на фоне низкой базы предыдущего года следует ожидать высоких восстановительных темпов роста. Прогнозируемое увеличение притока денежных переводов окажет поддержку внутреннему спросу. А ослабление карантинных мер в странах — торговых партнерах может положительно сказаться на кыргызстанских поставках за рубеж.

Экономисты предполагают, что давление на цены со стороны мировых рынков продовольствия и нефти начнет ослабевать во второй половине 2021 года. При этом по итогам года рост цен может составить 7,7 процента.

Среди рисков специалисты ЕАБР отмечают недостаточно динамичный процесс вакцинации населения. Они считают, что поскольку кампания находится на начальном этапе, это повышает вероятность медленного восстановления деловой активности. Дополнительное влияние может оказать реализация рисков социально-политической напряженности в регионе, а также ожидаемое маловодье, которое негативным образом может сказаться на показателях сельского хозяйства и энергетического сектора.