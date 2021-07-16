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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Азиз Суракматов заключил соглашение со следствием. Заплатил 150 миллионов сомов

Экс-мэр города Бишкека Азиз Суракматов заключил соглашение со следствием в рамках уголовного дела. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что постановлением Первомайского районного суда Бишкека ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде до окончания срока следствия по уголовному делу.

В ходе расследования досудебного производства в соответствии с Уголовно-процессуальным законодательством с Азизом Суракматовым заключено процессуальное соглашение о сотрудничестве со следствием, согласно которому он дал показания по фактам незаконного выделения иных земельных участков на территории города Бишкека, а также выплатил в качестве возмещения ущерба 150 миллионов сомов из 170 миллионов. Остаток ущерба будет возмещаться Суракматовым согласно графику погашения.

По уголовному делу проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление иных всех причастных к этому делу.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы подозревают Азиза Суракматова в незаконном обогащении. По версии следствия, его активы и активы его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются в сумму свыше $50 миллионов.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил на пресс-конференции, что ущерб государству экс-мэра Бишкека Азиза Суракматова оценен в 150 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201318/
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