В аэропорту «Манас» заверяют, что проблем с топливом нет

Дефицита топлива в международном аэропорту «Манас» нет. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе компании.

«Запас топлива у ТКЗ «Интэк» есть, и все обязательства перед авиакомпаниями выполняются своевременно», — сообщили в «Манасе».

Напомним, ранее редакции из собственных источников стало известно о дефиците топлива, возникшем в международном аэропорту. Собеседник отметил, что ситуация сложилась из-за дочерней компании аэропорта — топливозаправочного комплекса ОсОО «Интэк». Менеджмент не успел совершить новую поставку.