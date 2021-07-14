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Общество

В аэропорту «Манас» заверяют, что проблем с топливом нет

Дефицита топлива в международном аэропорту «Манас» нет. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе компании.

«Запас топлива у ТКЗ «Интэк» есть, и все обязательства перед авиакомпаниями выполняются своевременно», — сообщили в «Манасе».

Напомним, ранее редакции из собственных источников стало известно о дефиците топлива, возникшем в международном аэропорту. Собеседник отметил, что ситуация сложилась из-за дочерней компании аэропорта — топливозаправочного комплекса ОсОО «Интэк». Менеджмент не успел совершить новую поставку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201062/
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