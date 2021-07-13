В международном аэропорту «Манас» нет топлива. Самолеты не могут дозаправиться

В международном аэропорту «Манас» из-за нехватки топлива несколько авиакомпаний не могут дозаправить свои самолеты. Об этом 24.kg сообщил собственный источник.

«Как нам объяснили, проблема возникла из-за дочерней компании аэропорта — топливозаправочного комплекса ОсОО «Интэк». Сейчас несколько авиакомпаний вынуждены совершать технические посадки на дозаправку в Чимкенте или других городах Казахстана. Это создает неудобства для пассажиров — задержки рейсов, увеличение времени полета, еще и технические посадки. Керосина нет из-за безалаберности. Менеджмент не успел совершить новую поставку», — сообщил собеседник редакции.

Сообщается, что ограничения из-за нехватки топлива продлятся вплоть до 15 июля.

В пресс-службе ОАО «Манас» не подтвердили, но и не опровергли информацию, пообещав предоставить комментарий позже.