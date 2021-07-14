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Общество
Сюжет: COVID-19

В Бишкеке развернули два временных пункта вакцинации в парках

В Бишкеке развернули два временных пункта вакцинации в парках. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Все желающие могут получить китайскую вакцину Sinopharm в прививочных пунктах, расположенных у памятника Курманджан датке и в медпункте на территории Парка здоровья.

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При себе необходимо иметь паспорт. Прививочные пункты работают ежедневно с 17.00 до 21.00.

По данным пресс-службы мэрии Бишкека, вакцинация проводится оперативно и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

По всем вопросам, связанным с вакцинацией, можно обращаться в рабочее время:

  • горячая линия Республиканского центра иммунопрофилактики: 0312323127, 0312323011;
  • отдел иммунопрофилактики Центра госсанэпиднадзора Бишкека: 0500303343, 0312546521, 0312546104.

С адресами других прививочных пунктов можно ознакомиться здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201059/
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