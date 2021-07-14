В Бишкеке развернули два временных пункта вакцинации в парках. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
Все желающие могут получить китайскую вакцину Sinopharm в прививочных пунктах, расположенных у памятника Курманджан датке и в медпункте на территории Парка здоровья.
При себе необходимо иметь паспорт. Прививочные пункты работают ежедневно с 17.00 до 21.00.
По данным пресс-службы мэрии Бишкека, вакцинация проводится оперативно и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
По всем вопросам, связанным с вакцинацией, можно обращаться в рабочее время:
- горячая линия Республиканского центра иммунопрофилактики: 0312323127, 0312323011;
- отдел иммунопрофилактики Центра госсанэпиднадзора Бишкека: 0500303343, 0312546521, 0312546104.
С адресами других прививочных пунктов можно ознакомиться здесь.