ДУМК определилось с датой Курман айта

В Кыргызстане Курман айт будут отмечать 20 июля. Об этом 24.kg сообщили в Духовном управлении мусульман.

По их словам, сегодня, 11 июля, — первый день месяца зул хиджа по исламскому календарю.

«Соответственно, 19 июля отмечается арапа, а 20-го — Курман айт», — отметили в муфтияте.

Курман айт — один из священных праздников мусульман, который объединяет людей и позволяет им осознать себя единым целым. Он символизирует верность долгу, мудрость, терпимость, готовность к самопожертвованию во имя высоких идеалов.

В этот день мусульмане обязаны совершить обряд жертвоприношения.