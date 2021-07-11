80 километров над Землей. Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетел в космос

Космический корабль Unity с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту стартовал с космодрома в американском штате Нью-Мехико.

Трансляцию события ведет Twitter-аккаунт компании Virgin Galactic.

Фото из интернета. Британский миллиардер Ричард Брэнсон

Вместе с бизнесменом полетели трое астронавтов Virgin Galactic — бывшая сотрудница NASA Бет Мозес, 33-летняя уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.

Ракетоплан компании Virgin Galactic планирует совершить испытательный суборбитальный космический полет: стартовать с самолета-носителя, разогнаться до сверхзвуковых скоростей, подняться до начала космоса (80 километров над Землей), провести несколько минут при микрогравитации и вернуться назад. На это должно уйти около двух часов.