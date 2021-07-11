1,2 миллиона доз вакцины доставлены. В Бишкеке начали прививать всех желающих

Сегодня в Кыргызстан наконец-то доставили 1,2 миллиона доз китайской вакцины компании Sinopharm. Министерство здравоохранения и социального развития сразу же объявило о начале вакцинации и организовало первый пункт в центре Бишкека.

Возле памятника Курманджан датке сегодня с 17.00 можно привиться всем желающим. Акция бесплатная. Необходимо только наличие паспорта.

Вакцинироваться сюда пришли около 100 человек.

«В целях проведения массовой вакцинации сформировано 847 временных прививочных пунктов в государственных, общеобразовательных, муниципальных учреждениях, на спортивных площадках, в торговых центрах и других местах в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями (зонирование помещения, обеспечение водоснабжения, канализации, вентиляции, пожаробезопасности, исправности электрического оборудования, освещение)», — сказала зампредседателя кабинета министров Жылдыз Бакашова.

По ее словам, точки вакцинации в парках будут работать с 18.00 до 00.00. Вакцины хранятся в специальных термоконтейнерах.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что до 1 сентября власти планируют вакцинировать 70 процентов населения республики. Если чиновникам удастся этого добиться, то в Кыргызстане сформируется коллективный иммунитет от коронавируса.



«Мы должны провакцинировать 3-3,5 миллиона наших граждан для того, чтобы выработался коллективный иммунитет. До 1 сентября если успеем, то школы можно будет перевести на традиционный режим работы, а людям проводить тои. Сейчас мы провакцинировали только 150 тысяч человек», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Сейчас кабмин ведет переговоры с рядом стран о поставке еще одной партии вакцин не менее 1,2 миллиона доз.