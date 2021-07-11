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Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцина от COVID-19. Кому Минздрав рекомендует привиться

Министерство здравоохранения и социального развития приняло план по вакцинации, сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, вакцину рекомендуется получить лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями, а также работникам сфер обслуживания населения в целях обеспечения безопасности как своего здоровья, так и здоровья контактирующих с ними лиц.

«В целях максимального удобства для граждан разработаны цифровые инструменты, позволяющие онлайн, оперативно записаться на получение вакцины в любой удобный пункт. Специально для тех граждан, кто испытывает трудности с онлайн-записью, служба горячей линии 118 теперь может по телефону провести онлайн-запись, а также проконсультировать по этому вопросу. Для организации прозрачной процедуры прохождения вакцинации запущен специальный онлайн-портал, на котором будет отражена вся актуальная информация о количестве привитых, о развернутых пунктах вакцинации и другая статистика в формате открытых данных», — говорится в сообщении.

Минздрав призывает граждан записаться и получить вакцину против COVID-19, носить маски и соблюдать физическую дистанцию. При появлении каких-либо симптомов COVID-19 обращаться в 118, 103 (при тяжелом состоянии) или в ЦСМ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200686/
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