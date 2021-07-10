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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

В Лейлеке прошли похороны погибшего в конфликте пограничника Хуснидина Ходжиева

В селе Бешкент Лейлекского района Баткенской области похоронили погибшего 27-летнего сержанта Пограничной службы ГКНБ КР Хуснидина Ходжиева. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По словам односельчан, Хуснидин Ходжиев служил на границе с 2016 года.

«Он был высоким, красивым, отзывчивым парнем. Окончил профессиональный лицей в городе Исфане по специальности «повар-кондитер». Очень жаль, что рано ушел из жизни», — рассказала одна из его учителей.

Хуснидин Ходжиев вместе с супругой воспитывали сына.

Он погиб во время перестрелки на кыргызско-таджикской границе. Его тело удалось доставить к родным только спустя сутки через территорию Таджикистана. Транспортировку через соседнее государство в ПС ГКНБ КР объяснили сложным горным ландшафтом местности Гош-Джайлоо. Груз 200 прибыл накануне вечером на КПП «Кайрагач-автодорожный» на кыргызско-таджикской госгранице. Второго пограничника, который был взят в заложники в ходе перестрелки З.Умарова, таджикская сторона тоже вернула через этот КПП спустя сутки.

8 июля примерно в 17.00 на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между военнослужащими пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана.

По данным ПС ГКНБ КР, конный пограничный наряд был подвергнут внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана. Произошла перестрелка между военнослужащими.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200565/
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