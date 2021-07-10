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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Таджикистан вернул пограничника Кыргызстана

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области стабильная. Об этом сообщает Пограничная служба ГКНБ КР.

По ее данным, вчера по итогам переговоров пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана военнослужащий Пограничной службы ГКНБ КР прапорщик З.Умаров, задержанный ранее в ходе нападения военнослужащими сопредельной республики, был передан кыргызской стороне.

Сегодня он и пограничный представитель КР прибыли в Кыргызстан через пункт пропуска «Кайрагач-автодорожный». Состояние здоровья пограничника оценивается как удовлетворительное.

8 июля примерно в 17.00 на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между военнослужащими пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана.

По данным ПС ГКНБ КР, конный пограничный наряд был подвергнут внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана. Произошла перестрелка между военнослужащими. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200564/
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