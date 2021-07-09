Индийский штамм в Кыргызстане не зафиксирован

Индийский штамм дельта не зарегистрирован в Кыргызстане. Об этом на брифинге сообщил директор Научно-производственного объединения «Профилактическая медицина» Омор Касымов.

Он отметил, что штамм SARS-CoV-2 первоначально уханьского варианта подвергся значительной мутации. По данным ВОЗ на сегодня определено несколько видов классификации штамма: Великобритания (альфа), Южная Африка (бета), Бразилия (гамма) и Индия (дельта). Наиболее опасным для человеческого сообщества является индийский штамм. Инфицирование им происходит за 5-10 секунд (по известным штаммам — 15 минут), а клиническое течение более тяжелое. Риск госпитализации при заражении этим штаммом в два раза выше по сравнению с другими.

По данным департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора, случаев заражения индийским штаммом на территории Кыргызстана не зафиксировано, однако имеется 85,7 процента случаев заражения британским и 14,2 процента южноафриканским вариантами.