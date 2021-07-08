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Общество

Отключение света. Авария на высоковольтке произошла из-за возгорания сухотравья

Из-за возгорания сухой травы в районе прохождения высоковольтной линии 110 киловольт «Кара-Балта — ТЭЦ» произошел пожар. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

В компании рассказали, что это привело к расплавлению провода и дальнейшему его обрыву. В результате в 14.13 произошло аварийное отключения высоковольтной линии (ВЛ) от земляной направленной защиты (ЗНЗ-1). Автоматическое повторное включение линии не было успешным. Линию попробовали включить в ручном режиме, но тоже неудачно. А ВЛ110 киловольт «Кара-Балта — Каинда» в это время находилась в ремонте.

«В 14.34 бригада снята с ВЛ-110 киловольт «Кара-Балта — ТЭЦ — Каинда» для тушения пожара и устранения повреждения. В 14.51 введена в работу ВЛ-110 киловольт «Кара-Балта — Каинда». В 14.58 потребителям подстанций «Каинда», «Ровное», «ТЭЦ-К» подано напряжение, а в 15.39 — на подстанцию «Кош-Тегирмен». Убедительно просим граждан не сжигать сухотравье, так как в результате его поджогов происходит повышенный износ оборудования линий электропередачи. Это может привести к их повреждению и выходу из строя», — отметили в компании.

Напомним, что сегодня из-за аварии на высоковольтной линии без света около часа оставались почти 150 тысяч жителей Панфиловского и Жайылского районов. Подача электроэнергии также была прекращена на перевале «Тоо-Ашуу».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200340/
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