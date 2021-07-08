Отключение электроэнергии. Без света остался перевал Тоо-Ашуу

В связи с повреждением высоковольтной линии без напряжения осталась часть населенных пунктов Жайылского и Панфиловского районов, а также перевал Тоо-Ашуу. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Отмечается, что сегодня в 14.12 произошло аварийное отключение высоковольтной линии электропередачи 110 киловольт «Кара-Балта-ТЭЦ-К» от подстанции «Кара-Балта», принадлежащее Чуйскому предприятию высоковольтных электрических сетей (ЧуПВЭС) ОАО «НЭСК».

«Сейчас персонал ОАО «НЭСК» проводит ремонтно-восстановительные работы, а ОАО «Северэлектро» перезапитывает потребителей», — рассказали в компании.