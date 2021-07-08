В Кыргызстане выделено 5 тысяч 795 бюджетных мест на обучение в вузах

В Кыргызстане квота на грантовые места в вузах осталась прежней и на 2021-2022 учебный год составит 5 тысяч 795. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Минобразования.

Отметим, что это количество не менялось последние несколько лет.

Ранее в пресс-службе кабмина заявили, что на новый учебный год выделено 4 тысячи 131 бюджетное место в организациях среднего профессионального образования. По ее данным, в соответствии с заявками Минобразования получило более 2,3 тысячи вакансий, Минздравсоцразвития — более 1,3 тысячи, Минкультуры — 427, Минтранс — 60.