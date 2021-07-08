Талибы заявили, что контролируют почти половину районов Афганистана

Радикальное движение «Талибан» заявляет, что под его контролем находятся 162 из 398 районов Афганистана. Об этом пишут «РИА новости».

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«Всего 162 района оказались под властью «Исламского эмирата» за последние недели», — сказал журналистам официальный представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.

По информации талибов, больше всего районов — 23 — взяты под контроль в провинции Бадахшан, в том числе район Вакхан, имеющий общую границу с Таджикистаном протяженностью 910 километров.

В свою очередь минобороны Афганистана заявило, что в результате военных операций и авиаударов по позициям радикального движения в различных провинциях страны 261 талиб был убит и более 200 получили ранения.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения «Талибан», которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

Ранее сообщалось, что США намерены разместить афганских беженцев на территории стран Центральной Азии. Около 9 тысяч афганских граждан, оказывавших помощь американцам, США намерены временно разместить на территории Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Соответствующий запрос американская администрация направила правительствам вышеуказанных стран.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. В частности, ранее американские военнослужащие оставили авиабазу Баграм. Некоторые партнеры США уже завершили вывод своих сил из Афганистана.