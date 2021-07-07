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Общество

Строительство школы за $850 тысяч в селе Дархан планируют завершить к сентябрю

В селе Дархан Иссык-Кульской области строительство школы завершили на 74 процента. Об этом сообщили в Госстрое.

По его данным, подрядная организация завершила установку кровли, оконных блоков и электромонтаж. Сегодня проводят отделочные работы, а также устанавливают системы отопления, водоснабжения, канализации и наружных сетей. Начали наружные отделочные работы и возведение металлического ограждения территории.

Отметим, что строительство школы на 275 мест стартовало в январе 2020 года. Сметная стоимость составляет $850 тысяч 571. Из них уже профинансировано $323 тысячи 216. Строительство полностью завершат к новому учебному году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200201/
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