21:21, 07 июля 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
Строительство школы за $850 тысяч в селе Дархан планируют завершить к сентябрю
21:21, 07 июля 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
В селе Дархан Иссык-Кульской области строительство школы завершили на 74 процента. Об этом сообщили в Госстрое.
По его данным, подрядная организация завершила установку кровли, оконных блоков и электромонтаж. Сегодня проводят отделочные работы, а также устанавливают системы отопления, водоснабжения, канализации и наружных сетей. Начали наружные отделочные работы и возведение металлического ограждения территории.
Отметим, что строительство школы на 275 мест стартовало в январе 2020 года. Сметная стоимость составляет $850 тысяч 571. Из них уже профинансировано $323 тысячи 216. Строительство полностью завершат к новому учебному году.