Судмедэксперт проанализировала фото с Орханом Инанды: его, возможно, пытали

Похищение Орхана Инанды — это фиаско. Оно будет иметь серьезные международные последствия. Об этом пишет независимое интернет-издание Kronos со ссылкой на известного турецкого адвоката Вурала Эргюля.

Вурал Эргюль отмечает, что национальная разведывательная организация (MİT ) доставила Орхана Инанды в Турцию, называя его «генеральным менеджером FETO по Центральной Азии». По его мнению, в будущем это будет иметь очень серьезные последствия, потому что Орхан Инанды является гражданином Кыргызстана, страны, откуда был похищен.

"FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu" denilen Kırgızistan vatandaşı Orhan İnandı'nın MİT tarafından Türkiye'ye kaçırılması uluslararası hukukta çok ciddi sonuçlar doğurabilecek.

Çünkü

Orhan İnandı aynı zamanda kaçırıldığı ülke olan Kırgızistan'ın vatandaşı... — Vural Ergül (@VuralErgul2) July 5, 2021

Фото из интернета . Судмедэксперт Себнем Корур Финжанжы

«Теперь многие хвалят MİT, похитившего Орхана Инанды. Если бы Орхан Инанды был незаметно похищен и тайно доставлен в Турцию и сделал бы признание, сказав, что я вернулся по собственному желанию, меня никто не похитил, эта похвала могла бы быть оправдана, но в нынешнем виде это полное фиаско» — написал юрист Вурал Эргюль в Twitter.

А судмедэксперт Себнем Корур Финжанжы проанализировала фотографии похищенного Орхана Инанды, которые были показаны публике президентом Реджепом Эрдоганом.

Профессор отметила, что одна рука Орхана Инанды выглядит больше другой, и что у него, возможно, были повреждения. «При пытках, которые мы называем пытками с подвешиванием, возможны такие повреждения», — сказала она.

По ее мнению, Орхан Инанды нуждается в медицинском обследовании.

«Нужно узнать, что пережил человек. Мы видим, что одна рука кажется больше другой, то есть есть разница в размерах. Мы видим изменение цвета руки. Могли быть прямые удары по руке. Может возникнуть внутриклеточное кровотечение и отек из-за раздавливания мягких тканей. Мы этого не видим, потому что мешает куртка. Рука также выглядит шире. Похоже, появляется отек. Вдобавок рука как будто потеряла силу. Он поддерживает ее другой рукой, как будто удерживать трудно из-за потери силы. Надо осмотреть», — сказала Себнем Корур Финжанжы.

Профессор также отметила длину ногтей похищенного.

«Видно, что ногти очень длинные. Если нет собственной привычки отращивать ногти или для использования какого-либо музыкального инструмента, это означает недостаток заботы о себе. Ногти на здоровой руке заметно длиннее. Это может быть связано с невозможностью стричь ногти из-за повреждения другой. У него тревожное выражение лица. Его следует обследовать комплексно», — заключила Себнем Корур Финжанжы.