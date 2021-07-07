Госрегистрацию автомобиля в Кыргызстане теперь можно временно прекратить

Граждане, которые получают «письма счастья» по проекту «Безопасный город» за нарушения на проданном автомобиле, могут обратиться в госучреждение «Унаа» с заявлением о временном прекращении государственной регистрации авто. Об этом сообщили в ГРС.

По ее данным, теперь нарушители сами будут искать собственника для переоформления машины, а не наоборот.

Инициативу запустили для удобства граждан, защиты прав и законных интересов собственников автотранспорта, а также для решения проблем со штрафами от новых владельцев.

Для временного прекращения оформления авто собственник с удостоверяющим документом должен обратиться с заявлением в любой автоЦОН или территориальное подразделение ГУ «Унаа». На основании представленных документов в электронную базу данных вносятся сведения о временном прекращении госрегистрации автомобиля и заявителю выдается справка с указанием срока действия — три года.

При наличии задолженностей по пеням и штрафам за нарушения, зафиксированные в рамках «Безопасного города», владельцу авто нужно оплатить их перед временным прекращением госрегистрации.

Если в течение срока действия справки «новый» хозяин объявится, оплатит расходы и договорится с собственником автомобиля, то последний имеет право возобновить гософормление и аннулировать заявление.

Эксплуатировать авто во время и после временного прекращения регистрации станет невозможным. Нарушители будут выявляться сотрудниками ГУОБДД.

Соответствующие изменения внесены в правила государственной регистрации, перерегистрации транспортных средств, установок и оборудования, а также прав собственности на них.