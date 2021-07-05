COVID-19. В Москве началось исследование вакцины «Спутник V» для подростков

В Москве началось исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Об этом сообщает Мосгорздрав со ссылкой на заместителя мэра российской столицы России Анастасию Ракову.

По ее словам, сейчас первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц — Морозовской и имени З.А.Башляевой. Первые добровольцы (100 человек) уже проходят медицинское обследование перед введением препарата.

Вакцинация проводится препаратом «Спутник V», который уже используется для иммунизации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке.

Читайте по теме Центр имени Гамалеи проведет исследование «Спутника V» для подростков

В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей.

Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках Москвы. В ней примут участие 250 человек, их набор начнется в конце лета этого года. По результатам исследования можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

В исследовании принимают участие подростки, которые ранее не болели коронавирусом, не имеют противопоказаний к препарату или иных медицинских противопоказаний.