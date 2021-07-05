Третья волна COVID-19. Репортаж из переполненной реанимации

В Кыргызстане число зараженных вновь приближается к полутора тысячам в сутки. Больше всего заболевших в Бишкеке — 924 человека.

В Республиканской клинической инфекционной больнице мест почти не осталось. Из 400 коек на 5 июля свободны лишь девять.

Медики здесь всегда работают напряженно. А последние несколько недель и вовсе в авральном режиме. Устали все: от младшего медперсонала до опытных врачей.

Кыргызстанцы тоже устали от ограничений и перестали соблюдать элементарные санитарные правила. Не задумываясь, что это может привести к страшным последствиям, ведь игнорирование масок, несоблюдение физической дистанции в общественных местах — основные причины заражения COVID-19. Но стоит ли эта эфемерная свобода риска провести несколько дней, а то и недель на больничной койке с подключением к аппарату ИВЛ?

Журналист 24.kg посетил реанимационное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы.