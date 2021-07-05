COVID-19. В Бишкеке осталось 7 тысяч доз вакцины «Спутник V»

В Бишкеке осталось всего 7 тысяч доз российской вакцины «Спутник V». Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

По их информации, эта же вакцина есть в нескольких регионах республики. В частности, в Оше осталось 1,3 тысячи доз, Чуйской области — 260, Ошской — 970, Джалал-Абадской — 1,7 тысячи. В Иссык-Кульской области вакцина закончилась.

По данным Минздрава на 5 июля, в республике вакцинировано 121,6 тысячи человек, в том числе второй дозой — 81,1 тысячи.

Для вакцинации от коронавируса в КР есть только «Спутник V». Ожидается новое поступление Sinopharm, однако чиновники не могут назвать точной даты.