Разрушение села Терек-Сай. Как власти обменяли экологию на большие налоги

Село Терек-Сай расположено в Чаткальском районе Джалал-Абадской области. Оно возникло при разработке месторождения золота в советские времена. Сегодня 62 семьи, проживающие на улице Мырзабаева, вынуждены покинуть собственные земли.

Активисты и экологи отмечают вопиющие факты уничтожения местной окружающей среды.

Кто в этом виноват, почему власти игнорируют экологические нарушения золотодобывающей компании и по чьей вине не соблюдаются нормы Конституции, которая гласит, что частная собственность неприкосновенна? Журналист 24.kg разбиралась в ситуации.