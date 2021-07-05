16:54
USD 84.78
EUR 100.27
RUB 1.15
Общество

Разрушение села Терек-Сай. Как власти обменяли экологию на большие налоги

Село Терек-Сай расположено в Чаткальском районе Джалал-Абадской области. Оно возникло при разработке месторождения золота в советские времена. Сегодня 62 семьи, проживающие на улице Мырзабаева, вынуждены покинуть собственные земли.

Активисты и экологи отмечают вопиющие факты уничтожения местной окружающей среды.

Кто в этом виноват, почему власти игнорируют экологические нарушения золотодобывающей компании и по чьей вине не соблюдаются нормы Конституции, которая гласит, что частная собственность неприкосновенна? Журналист 24.kg разбиралась в ситуации.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199851/
просмотров: 720
Версия для печати
Материалы по теме
Жителей 62 домов села Терек-Сай переселят из-за золотодобывающей компании
«Кыргызалтын» рассказал о порядке покупки золота Кумтора
Кыргызстандыктарга электр энергиясын үнөмдөө эскертилди
«Кыргызалтын» опровергает перевод $29 миллионов на несанкционированный счет
Centerra заявила об ограничениях в отношении акций, принадлежащих «Кыргызалтыну»
ОАО «Кыргызалтын»: Зарплату Тенгизу Болтуруку платит Centerra Gold
Коллектив ОАО «Кыргызалтын»: Компанией завладел иностранный гражданин
Жителей села Терек-Сай переселять из-за золотодобывающей компании не будут
Жителей села Терек-Сай вынуждают переселиться из-за золотодобывающей компании
Новым главой «Кыргызалтына» стал Маратбек Чолпонкулов
Популярные новости
Аномальную жару в&nbsp;Кыргызстане обещают синоптики Аномальную жару в Кыргызстане обещают синоптики
По&nbsp;секрету всему свету. Канал Россия 1&nbsp;показал программу о&nbsp;Кыргызстане По секрету всему свету. Канал Россия 1 показал программу о Кыргызстане
Бишкекчане вызывают мобильные бригады, чтобы бесплатно сдать ПЦР Бишкекчане вызывают мобильные бригады, чтобы бесплатно сдать ПЦР
Третья волна COVID-19. Кыргызстан на&nbsp;пути к&nbsp;худшему варианту развития ситуации Третья волна COVID-19. Кыргызстан на пути к худшему варианту развития ситуации
Бизнес
Всплеск коронавируса в&nbsp;России: вакцинация в&nbsp;сфере услуг и&nbsp;действия компаний Всплеск коронавируса в России: вакцинация в сфере услуг и действия компаний
Мобильный оператор&nbsp;О! развивает цифровую экосреду и&nbsp;улучшает качество связи Мобильный оператор О! развивает цифровую экосреду и улучшает качество связи
Рабочие места для молодежи и&nbsp;бизнес по&nbsp;высоким стандартам. Опыт KFC Рабочие места для молодежи и бизнес по высоким стандартам. Опыт KFC
Почему для трансплантации почек стоит обратиться в&nbsp;Acıbadem Почему для трансплантации почек стоит обратиться в Acıbadem
5 июля, понедельник
16:43
Отключение света в центре Бишкека. На ТЭЦ сработала система защиты оборудования Отключение света в центре Бишкека. На ТЭЦ сработала сис...
16:40
Что за самодеятельность? Эксперты клиники «Адилет» раскритиковали Минюст
16:36
Четыре семьи обратились с иском к государству. Их детей в больнице заразили ВИЧ
16:18
В Кыргызстане вслед за Узбекистаном требуют закрыть TikTok
16:16
В Джалал-Абаде задержан подозреваемый в совершении серии краж