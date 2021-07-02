Комбинирование вакцин от COVID-19 дает сенсационный результат. Исследование

Ученые университета Саара провели эксперимент с комбинированием вакцин от COVID-19, сообщает газета Deutsche Welle.

Специалисты из Германии провели масштабное исследование, в процессе которого они изучили особенности использования препаратов от коронавируса при вакцинации.

По данным издания, ученые рассказали, что комбинирование прививок в ходе их введения часто приводит к очень неожиданным результатам. Эксперты, которые представляют университет Саара, провели исследование с участием 50 добровольцев, которые были поделены на три группы. Все испытуемые проходили двухэтапную вакцинацию от коронавируса.

Испытуемым из первой группы два раза ввели вакцину от AstraZeneca. Членам второй группы предоставили две дозы вакцины от BioNTech/Pfizer. Третья группа испытуемых была универсальной — им вводили поочередно и AstraZeneca, и BioNTech/Pfizer. Так, на первом этапе они получили первую вакцину, а на втором — вторую. Спустя две недели у всех испытуемых произвели замер уровня появившихся в организме антител.

Оказалось, что люди, которые получили две дозы вакцины от BioNTech/Pfizer в результате получили антитела в количестве, которое в десять раз превышает аналогичный показатель у привитых препаратом от компании AstraZeneca. Самый лучший результат оказался у тех, кому сделали прививку двумя вакцинами.

Авторы исследования сразу предупредили, что это предварительные результаты, которые только позже получат научную оценку. Необходимо выявить роль разных факторов — возраст и пол участников исследования, степень воздействий той или иной вакцины и многое другое. Однако уже сейчас итоги ученые называют обнадеживающими.