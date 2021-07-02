Новый корпус построят в Наццентре охраны материнства и детства

В Национальном центре охраны материнства и детства заложили капсулу в фундамент нового корпуса отделений ЛОР и офтальмологии. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, в мероприятии приняли участие глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев, гости из Кувейта во главе с председателем международного благотворительного фонда «Ас-Сафа» — шейхом Мухаммадом Аль-Шайя и коллектива Национального центра охраны материнства и детства.

В ведомстве отметили, что фонд полностью профинансирует строительство нового здания общей площадью 2 тысячи 708 квадратных метров. Новое пятиэтажное здание будет оснащено соответствующей техникой и будет отвечать всем современным требованиям. Строительство планируется закончить в мае 2022 года.

В ведомстве напомнили, что в 2020 году «Центр Ас-Сафа» построил и сдал в эксплуатацию два современных отделения «Гематологии» и «Клинико-диагностическое» в том же Национальном центре охраны материнства и детства. Кроме того, сейчас идет строительство нового 5-уровнего здания для отделения детской онкологии.