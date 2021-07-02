Медики в красных зонах Бишкека голодают. Помощь снова пришла от волонтеров

В Бишкеке волонтеры начали готовить еду для медиков, работающих в красных зонах. Об этом 24.kg сообщила одна из активистов Сабира Бокеева.

По ее словам, руководство медучреждений кормит врачей постной едой (больничной), несмотря на тяжелые условия работы.

«Какими могут быть иммунитет и силы от такой еды? Хотя сам Минздрав говорит, что выделяют средства, что врачи в красной зоне очень хорошо питаются. Медики сами открыто не говорят, но во весь голос просят помочь через Telegram-каналы. Просят тех, кто помогал в прошлом году. Никакой поддержки от правительства нет. Поэтому подключились мы», — рассказала волонтер.







Отмечается, что накануне волонтеры приготовили 280 порций горячей еды врачам. Развезли ее в Республиканский центр наркологии, Республиканскую клиническую инфекционную больницу и Чуйскую областную больницу.

Врачам также требуются канцелярские товары, вплоть до бумаги и маркеров.

«У нас в 2020 году образовался чат помощи из кулинарной группы. Я предложила помогать малоимущим в тот момент. Поддержало несколько человек. С тех пор мы и занимаемся благотворительной деятельностью. Нас мало, но помогаем от души», — заключила Сабира Бокеева.

Может, если больше писать об этом, и помощи будет больше. Надежды на Минздрав нет. Опять наступают на старые грабли. Сабира Бокеева

Отметим, что в соцсетях появилось сообщение о том, что врачи, дежурящие в красной зоне, якобы сидят без еды. «Наверное, снова нужно организовать горячее питание врачам», — пишут пользователи Twitter.

Однако в больницах уверяют, что кормят медиков по три раза в день, проблем с питанием нет. Но по факту медики остаются голодными.