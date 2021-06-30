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Общество
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19: врачи в красных зонах голодают? Проверяем

Врачи в обсервации не голодают, заверили 24.kg в нескольких стационарах, где развернуты красные зоны.

Отметим, что в соцсетях появилось сообщение о том, что врачи, дежурящие в красной зоне, якобы сидят без еды. «Наверное, снова нужно организовать горячее питание врачам», — пишут пользователи Twitter.

Главврач Республиканской клинической инфекционной больницы Гульжигит Аалиев отметил, что за счет бюджета стационара медиков кормят трижды в день.

«Никто не голодает, помощь волонтеров не нужна», — заверил он, добавив, что раньше после смены в красной зоне врачей отпускали домой на 14 дней, сейчас всего на 5-7 дней.

По словам главврача Нацгоспиталя Токтобая Маанаева, в стационаре имеется 350 коек для ковидных пациентов. Однако лечится 387 человек. «Сегодня в красной зоне дополнительно разворачиваем 120 коек. Врачей в обсервации кормим как положено, три раза в день. Все нормально, в помощи не нуждаемся», — подчеркнул он.

В городской клинической больнице № 6 также заверили, что проблем с питанием медработников нет. «На завтрак каша, иногда яйца, сыр, творог, сметана. На обед первое и второе. Стараемся покалорийнее сделать. Жалоб не было. Но фруктов и салатов, к сожалению, нет. По мере возможности подключаем своих знакомых. Если кто-то хочет помочь, пожалуйста. Чтобы ужин у медработников был более калорийный», — отметили в ГКБ.

Во время первой волны коронавируса в КР с питанием медиков активно помогали волонтеры и неравнодушные граждане. В этом году все чаще в соцсетях звучит посыл оставить эту функцию государству.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199456/
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