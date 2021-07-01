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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

В Бишкеке после ремонта дорог для проезда транспорта открыли пять улиц

В Бишкеке после ремонта дорог для проезда транспорта открыли пять улиц. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, для проезда доступны отрезки улиц:

  • Огонбаева (от улицы Ибраимова до улицы Осмонкула);
  • Айбийке (от улицы Гагарина до железнодорожного переезда в жилом массиве «Ак-Ордо»);
  • Логвиненко (от улицы Фрунзе до проспекта Жибек Жолу);
  • Жунусалиева (от улицы Абдрахманова до улицы Масалиева в жилом массиве «Арча-Бешик»);
  • Ак-Тилек (от улицы Элебесова до улицы Дзержинского в жилом массиве «Ак-Тилек»).

Общая протяженность отремонтированных улиц составляет 3,2 километра, ширина тротуаров от 1,5 до 3 метров.

В мэрии напомнили, что в рамках реализации проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека», финансируемого Китайской Народной Республикой, будут реконструированы 60 улиц общей протяженностью 70,87 километра и построено 5 мостов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199595/
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