В Бишкеке после ремонта дорог для проезда транспорта открыли пять улиц. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, для проезда доступны отрезки улиц:

Огонбаева (от улицы Ибраимова до улицы Осмонкула);

Айбийке (от улицы Гагарина до железнодорожного переезда в жилом массиве «Ак-Ордо»);

Логвиненко (от улицы Фрунзе до проспекта Жибек Жолу);

Жунусалиева (от улицы Абдрахманова до улицы Масалиева в жилом массиве «Арча-Бешик»);

Ак-Тилек (от улицы Элебесова до улицы Дзержинского в жилом массиве «Ак-Тилек»).

Общая протяженность отремонтированных улиц составляет 3,2 километра, ширина тротуаров от 1,5 до 3 метров.

В мэрии напомнили, что в рамках реализации проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека», финансируемого Китайской Народной Республикой, будут реконструированы 60 улиц общей протяженностью 70,87 километра и построено 5 мостов.