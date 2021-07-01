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Общество
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. Контакты пульмонологов

Главный пульмонолог Минздрава Талантбек Сооронбаев организовал команду специалистов, которые могут проконсультировать кыргызстанцев в режиме онлайн. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

Квалифицированную медицинскую консультацию можно получить ежедневно с 9.00 до 18.00.

Контакты пульмонологов:

  • Жыпара Кемеловна Кемелова — 0550539893 (Бишкек);
  • Бактыгуль Тураровна Майназарова — 0702807418 (Бишкек);
  • Улан Умаралиевич Шералиев — 0509990507 (Бишкек);
  • Уулкан Бримкуловна Мадиева — 0502034430 (Бишкек);
  • Зарина Сылыкбековна Кадырбердиева — 0559251525 (Бишкек);
  • Айнура Каныбековна Абдраева — 0706797957 (Бишкек);
  • Нургуль Абдулазизова — 0700851292 (Бишкек);
  • Азамат Исхакович Акылбеков — 0700351748 (Бишкек);
  • Маамед Жолдошбекович Мадемилов — 0706341649 (Бишкек);
  • Гульнара Бообековна Исакова — 0551331184 (Бишкек);
  • Токтобубу Жоламановна Долотова — 0555708707 (Бишкек);
  • Мыскал Мамажанова Емилова — 0778287854 (Бишкек);
  • Назар Маметазим уулу — 0504444103 (Бишкек);
  • Салтанат Эсенгуловна Курманалиева — 0709755630 (Бишкек);
  • Акылай Жолдошевна Маасаидова — 0777337111 (Бишкек);
  • Махабат Мелисовна Нурланова — 0703010103 (Бишкек);
  • Аида Мухтаровна Исакова — 0559161789, 0778536126 (Джалал-Абад);
  • Сабира Масадыковна Тилекеева — 0550936055 (Ош);
  • Таалайбек Примкулович Примкулов — 0772140372 (Ош);
  • Камолиддин Зайдинович Зайдинов — 0557919156 (Ош);
  • Нурай Тообаевна Жакыбалиева — 0703646080 (Нарын).

При необходимости сложные случаи будут обсуждаться с профессором Талантом Сооронбаевым.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199590/
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