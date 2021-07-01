Третья волна COVID-19. Контакты пульмонологов

Главный пульмонолог Минздрава Талантбек Сооронбаев организовал команду специалистов, которые могут проконсультировать кыргызстанцев в режиме онлайн. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

Квалифицированную медицинскую консультацию можно получить ежедневно с 9.00 до 18.00.

Контакты пульмонологов: Жыпара Кемеловна Кемелова — 0550539893 (Бишкек);

Бактыгуль Тураровна Майназарова — 0702807418 (Бишкек);

Улан Умаралиевич Шералиев — 0509990507 (Бишкек);

Уулкан Бримкуловна Мадиева — 0502034430 (Бишкек);

Зарина Сылыкбековна Кадырбердиева — 0559251525 (Бишкек);

Айнура Каныбековна Абдраева — 0706797957 (Бишкек);

Нургуль Абдулазизова — 0700851292 (Бишкек);

Азамат Исхакович Акылбеков — 0700351748 (Бишкек);

Маамед Жолдошбекович Мадемилов — 0706341649 (Бишкек);

Гульнара Бообековна Исакова — 0551331184 (Бишкек);

Токтобубу Жоламановна Долотова — 0555708707 (Бишкек);

Мыскал Мамажанова Емилова — 0778287854 (Бишкек);

Назар Маметазим уулу — 0504444103 (Бишкек);

Салтанат Эсенгуловна Курманалиева — 0709755630 (Бишкек);

Акылай Жолдошевна Маасаидова — 0777337111 (Бишкек);

Махабат Мелисовна Нурланова — 0703010103 (Бишкек);

Аида Мухтаровна Исакова — 0559161789, 0778536126 (Джалал-Абад);

Сабира Масадыковна Тилекеева — 0550936055 (Ош);

Таалайбек Примкулович Примкулов — 0772140372 (Ош);

Камолиддин Зайдинович Зайдинов — 0557919156 (Ош);

Нурай Тообаевна Жакыбалиева — 0703646080 (Нарын).

При необходимости сложные случаи будут обсуждаться с профессором Талантом Сооронбаевым.