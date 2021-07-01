Третья волна COVID-19. Контакты пульмонологов

Главный пульмонолог Минздрава Талантбек Сооронбаев организовал команду специалистов, которые могут проконсультировать кыргызстанцев в режиме онлайн. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.
Квалифицированную медицинскую консультацию можно получить ежедневно с 9.00 до 18.00.
Контакты пульмонологов:
- Жыпара Кемеловна Кемелова — 0550539893 (Бишкек);
- Бактыгуль Тураровна Майназарова — 0702807418 (Бишкек);
- Улан Умаралиевич Шералиев — 0509990507 (Бишкек);
- Уулкан Бримкуловна Мадиева — 0502034430 (Бишкек);
- Зарина Сылыкбековна Кадырбердиева — 0559251525 (Бишкек);
- Айнура Каныбековна Абдраева — 0706797957 (Бишкек);
- Нургуль Абдулазизова — 0700851292 (Бишкек);
- Азамат Исхакович Акылбеков — 0700351748 (Бишкек);
- Маамед Жолдошбекович Мадемилов — 0706341649 (Бишкек);
- Гульнара Бообековна Исакова — 0551331184 (Бишкек);
- Токтобубу Жоламановна Долотова — 0555708707 (Бишкек);
- Мыскал Мамажанова Емилова — 0778287854 (Бишкек);
- Назар Маметазим уулу — 0504444103 (Бишкек);
- Салтанат Эсенгуловна Курманалиева — 0709755630 (Бишкек);
- Акылай Жолдошевна Маасаидова — 0777337111 (Бишкек);
- Махабат Мелисовна Нурланова — 0703010103 (Бишкек);
- Аида Мухтаровна Исакова — 0559161789, 0778536126 (Джалал-Абад);
- Сабира Масадыковна Тилекеева — 0550936055 (Ош);
- Таалайбек Примкулович Примкулов — 0772140372 (Ош);
- Камолиддин Зайдинович Зайдинов — 0557919156 (Ош);
- Нурай Тообаевна Жакыбалиева — 0703646080 (Нарын).
При необходимости сложные случаи будут обсуждаться с профессором Талантом Сооронбаевым.