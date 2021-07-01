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Общество

В Бишкеке люди с пересаженными органами митингуют возле Минздрава

У здания Минздрава митингуют пациенты с пересаженными органами. Они требуют предоставить им оригинальные препараты-иммуносупрессоры вместо дженериков.

На акцию протеста собралось около 20 пациентов, перенесших операцию по трансплантации почки или печени.

«Эти операции мы проводили за свой счет за границей. Нам были назначены оригинальные препараты для поддержания здоровья. Они входят в список бесплатно предоставляемых государством препаратов. В этом году на покупку этих лекарств было выделено 78 миллионов сомов. Но Минздрав закупает дешевые, непроверенные дженерики вместо оригинальных препаратов-иммуносупрессоров. Мы боимся отторжения трансплантированного органа после их применения», — рассказала Диляра Утешова.

Отметим, дженерик (generic drug) — лекарственное средство, содержащее химическое вещество — активный фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному компанией — первоначальным разработчиком лекарства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199509/
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