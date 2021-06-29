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Общество

Незаконно лишенные статуса. Ветераны-миротворцы обратились к Садыру Жапарову

Ветераны-миротворцы, в 1990-е служившие на таджикско-афганской границе, обратились к Садыру Жапарову с просьбой вернуть им особый статус, прежде приравнивавший их к участникам войны в Афганистане. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил военный правозащитник Анвар Сартаев.

«В 1992 году правительство республики приравняло миротворцев по статусу и льготам к воинам интернационалистам ДРА. Однако в 2006 году по непонятным мотивам правительство лишило их и статуса, и льгот. Мы хотим восстановить историческую справедливость и защитить свои права, которых мы в течение 15 лет были незаконно лишены», — сказал он.

По мнению Сартаева, особенно актуальным этот вопрос становится сегодня, на фоне обострения ситуации на таджикско-афганской границе.

«То, что происходит сегодня там, может коснуться и нас. Наши ветераны — одни из немногих специалистов, которые не понаслышке знают этот район и его особенности. Они, как и раньше, готовы прийти на помощь государству, если это потребуется», — заключил Сартаев.

Отметим, что 21 июня в Бишкеке ветераны вышли на митинг к Дому правительства в надежде быть услышанными. Однако с ними никто не встретился.

Напомним, с января 1993 года отдельный горно-стрелковый батальон Вооруженных сил Кыргызстана заступил на охрану 100-километрового участка таджикско-афганской границы.

Пять лет бойцы на высокогорье, в трудных климатических условиях выполняли функции пограничников. В феврале 1999 года воинский контингент вышел без потерь с территории соседнего Таджикистана. За эти годы службу в батальоне, по разным оценкам, прошли от 4,5 до 6 тысяч кыргызстанцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199249/
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