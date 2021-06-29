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Общество
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. Не принимать антибиотики и гормоны рекомендуют врачи

В начале заболевания COVID-19 нельзя принимать антибиотики и гормональные препараты. Об этом на брифинге сообщила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения и социального развития Айнура Кутманова.

По ее словам, они могут спровоцировать более тяжелое течение болезни. «Для данных препаратов есть свои показания и, в основном, для стационарных больных. Также не стоит применять противовирусные препараты. Их эффективность не доказана», — отметила она.

Если кто-то в семье заболел, необходимо соблюдать домашний карантин: носить маску, выделить болеющему комнату, отдельную посуду, чаще проветривать помещение и проводить влажную уборку.

Айнура Кутманова отметила, что показанием к вызову скорой помощи и госпитализации является снижении сатурации ниже 93 процентов и появление одышки. «Повышенная температура, сухой кашель, потеря обоняния — это не является показанием для вызова скорой, необходимо обращаться на амбулаторном уровне», — отметила она.

При первых симптомах вирусной инфекции необходимо позвонить 118.

«Если температура поднимается выше 38,5, можно использовать жаропонижающие препараты (парацетамол и ибупрофен каждые 6 часов)», — отметила она.

Айнура Кутманова добавила, что при появлении кашля, многие начинают принимать антибиотики. «Это неправильно. Обильное теплое питье, противокашлевые препараты растительного происхождения, не лежать на спине, а на боку, животе», — рекомендует она.

С хроническими заболеваниями необходимо продолжать пить препараты, которые ранее принимали. При появлении симптомов — обратиться к своему врачу.

Во время подъема заболеваемости необходимо соблюдать простые правила: носить маски в общественных местах, закрытых помещениях, соблюдать гигиену рук, социальное дистанцирование не менее одного метра. «Хотелось бы призвать население приостановить на время проведение мероприятий, где собирается много людей», — добавила она.

В Кыргызстане растет заболеваемость коронавирусом и внебольничной пневмонией. За последние сутки выявили 1 тысячу 92 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199230/
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