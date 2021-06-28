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Общество

Объем воды в Токтогулке превысил 11 миллиардов кубометров

На 28 июня объем воды в Токтогульском водохранилище составил 11 миллиардов 6 миллионов кубометров. Об этом сообщили в ОАО «Электрические станции».

При этом отмечается, что приток остается низким для этого времени года. На сегодня он составляет 590 кубометров в секунду.

«В идеале сейчас разгар вегетационного периода, и снежные массы должны были активно таять. Но третья подряд малоснежная зима в верховьях реки Нарын дает о себе знать. Призываем кыргызстанцев к разумному энергосбережению», — обратились в компании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199037/
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