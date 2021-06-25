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Общество

Беспорядки в Бишкеке. Участники октябрьских событий требуют присвоить им статус

В Бишкеке прошел митинг участников общественного объединения «Кыргыз умуту».

Участники акции протеста требовали присвоить им особый статус. Кроме того, по мнению митингующих, экс-президента Сооронбая Жээнбекова нужно привлечь к ответственности за пандемию коронавируса.

На плакатах митингующих было написано: «Соке, верни деньги народа, украденные во время пандемии!»

Известно, что митинг прошел на территории Ленинского, Свердловского и Октябрьского районов столицы.

Отметим, что акция протеста участников октябрьских событий проходит не в первый раз.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198985/
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