COVID. Глава Минздрава изолировался в рабочем кабинете вместе с шофером

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев, у которого выявили COVID-19, изолировался в рабочем кабинете ведомства вместе с шофером. Он тоже заразился коронавирусом. Об этом 24.kg сообщил чиновник.

На вопрос, почему он в больном состоянии находится на рабочем месте, Алымкадыр Бейшеналиев ответил: «А где мне еще находиться? Я на работе, на изоляции, работаю по телефону».

Алымкадыр Бейшеналиев считает, что не представляет угрозы сотрудникам, поскольку не контактирует с ними. Еду оставляют ему за дверью.

Он отметил, что не контактировал с первыми лицами страны в последние дни и не участвовал в заседаниях республиканского штаба. «Я каждый день с утра до вечера хожу по больницам. Там и мог заразиться. Я получил обе дозы вакцины Sinopharm, но антитела не успели выработаться», — добавил глава Минздрава.