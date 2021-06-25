16:31
USD 84.66
EUR 100.96
RUB 1.17
Общество
Сюжеты: COVID-19, Скандалы с чиновниками

COVID. Глава Минздрава изолировался в рабочем кабинете вместе с шофером

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев, у которого выявили COVID-19, изолировался в рабочем кабинете ведомства вместе с шофером. Он тоже заразился коронавирусом. Об этом 24.kg сообщил чиновник.

На вопрос, почему он в больном состоянии находится на рабочем месте, Алымкадыр Бейшеналиев ответил: «А где мне еще находиться? Я на работе, на изоляции, работаю по телефону».

Алымкадыр Бейшеналиев считает, что не представляет угрозы сотрудникам, поскольку не контактирует с ними. Еду оставляют ему за дверью.

Он отметил, что не контактировал с первыми лицами страны в последние дни и не участвовал в заседаниях республиканского штаба. «Я каждый день с утра до вечера хожу по больницам. Там и мог заразиться. Я получил обе дозы вакцины Sinopharm, но антитела не успели выработаться», — добавил глава Минздрава.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198939/
просмотров: 1407
Версия для печати
Материалы по теме
СOVID-19. В Кыргызстане в два раза снижены тарифы на ПЦР-анализ
Лечитесь дома. Женщине с подозрением на COVID-19 так ответили в службе 118
ООН в сжатые сроки поможет Кыргызстану с проектами по борьбе с коронавирусом
В Бишкеке отмечается резкий рост количества обращений в скорую помощь
COVID-19 в мире. Заразились более 179,9 миллиона, умерли более 3,8 миллиона
В КР коронавирусом болеют 8 тысяч 564 человека, 990 — в тяжелом состоянии
В инфекционной больнице в Бишкеке появились места для зараженных COVID-19
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались шесть человек
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 23 медработника
В КР выявили 875 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 118 981
Популярные новости
COVID-19. Как лечиться в&nbsp;домашних условиях, чтобы не&nbsp;нанести вред здоровью COVID-19. Как лечиться в домашних условиях, чтобы не нанести вред здоровью
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Клару Сооронкулову вызвали на&nbsp;допрос в&nbsp;МВД Беспорядки в Бишкеке. Клару Сооронкулову вызвали на допрос в МВД
Талибы захватили таможенный пункт &laquo;Шерхан-Бандар&raquo; на&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном Талибы захватили таможенный пункт «Шерхан-Бандар» на границе с Таджикистаном
В&nbsp;Бишкеке сняты ограничения на&nbsp;работу кафе и&nbsp;ресторанов после 23.00 В Бишкеке сняты ограничения на работу кафе и ресторанов после 23.00
Бизнес
3&nbsp;в 1. Как сэкономить на&nbsp;мобильной связи, домашнем интернете и&nbsp;ТВ 3 в 1. Как сэкономить на мобильной связи, домашнем интернете и ТВ
Акция! VIP-номера бесплатно&nbsp;&mdash; в&nbsp;новом фирменном салоне MegaCom в&nbsp;Кемине Акция! VIP-номера бесплатно — в новом фирменном салоне MegaCom в Кемине
Joma&nbsp;&mdash; с&nbsp;заботой и&nbsp;любовью о&nbsp;спорте в&nbsp;Кыргызстане Joma — с заботой и любовью о спорте в Кыргызстане
Переход бизнеса на&nbsp;онлайн-кассы с&nbsp;1&nbsp;июля 2021&nbsp;года: поможет &laquo;О!Касса&raquo; Переход бизнеса на онлайн-кассы с 1 июля 2021 года: поможет «О!Касса»
25 июня, пятница
16:27
СOVID-19. В Кыргызстане в два раза снижены тарифы на ПЦР-анализ СOVID-19. В Кыргызстане в два раза снижены тарифы на ПЦ...
16:24
В реке Чу нашли труп пожилого мужчины
16:11
Через кыргызско-казахскую границу неизвестные пытались перебросить наркотики
16:06
Лечитесь дома. Женщине с подозрением на COVID-19 так ответили в службе 118
16:01
Заболевший глава Минздрава настаивает: Смысл вакцинации от COVID-19 есть