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Общество

Дело Генриха Баляна. Бизнесмен выплатит остаток ущерба после экспертизы

В рамках уголовного дела в отношении владельца ассоциации компаний Karven Генриха Баляна назначена комплексная экспертиза. Об этом 24.kg сообщила адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, экспертиза должна определить стоимость заложенного имущества.

«Возникший дополнительный ущерб также будет возмещен. На сегодняшний день расследование уголовного дела продолжается. В счет погашения предполагаемого ущерба моим клиентом Генрихом Баляном на депозитный счет ГКНБ перечислено 60 миллионов сомов», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Генриха Баляна задержали 15 июня в рамках уголовного дела по факту мошенничества. По версии следствия, он оформил кредит в $2,3 миллиона на подставное лицо. Балян предоставил недвижимость в качестве залога, но не отдавал деньги. 17 июня суд отпустил его под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198911/
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