Почти две недели не будет газа и горячей воды в одном из районов Бишкека

Почти две недели не будет газа в одном из районов Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.
Причина отключения — ревизия и замена старого оборудования на надземном газопроводе среднего давления, введенного в эксплуатацию в 1976 году.
Подача газа будет приостановлена с 28 июня по 9 июля в районе, ограниченном улицами Садырбаева, Толстого, Минжилкиева, Тыналиева, Масалиева и рекой Ала-Арчой.
Без голубого топлива останутся котельные «Джал-23» и «Ротор». В связи с этим коммунальное предприятие «Бишкектеплоэнерго» будет вынуждено приостановить подачу горячей воды в микрорайон «Джал», Национальный центр охраны материнства и детства, Банно-прачечный комплекс № 5, профессиональные лицеи № 20, 94, 91.
Столичный муниципалитет и компания «Газпром Кыргызстан» приносят извинения за доставленные неудобства и просят абонентов в это время перейти на альтернативные источники приготовления пищи.