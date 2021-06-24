Почти две недели не будет газа и горячей воды в одном из районов Бишкека

Почти две недели не будет газа в одном из районов Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Причина отключения — ревизия и замена старого оборудования на надземном газопроводе среднего давления, введенного в эксплуатацию в 1976 году.

Подача газа будет приостановлена с 28 июня по 9 июля в районе, ограниченном улицами Садырбаева, Толстого, Минжилкиева, Тыналиева, Масалиева и рекой Ала-Арчой.