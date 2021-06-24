В Бишкеке четыре улицы готовят к открытию после ремонта. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным управления капитального строительства мэрии, к 1 июля планируют открыть отрезки улиц:

Огонбаева (от улицы Ибраимова до Осмонкула);

Жунусалиева (от улицы Абдрахманова до Масалиева в жилом массиве «Арча-Бешик»);

Айбийке (от Гагарина до железнодорожного переезда в жилом массиве «Ак-Ордо»);

Ак-Тилек (от улицы Элебесова до Дзержинского в жилом массиве «Ак-Тилек»).

Еще на 35 улицах ремонт продолжается. В рамках проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкек» (фаза-2), финансируемого за счет гранта КНР, предусмотрена реконструкция 60 улиц общей протяженностью 70,87 километра и строительство пяти мостов.