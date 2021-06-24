В Бишкеке на ремонт закрывают улицу Ашар

Улицу Ашар закрывают на ремонт. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным УКС мэрии, дорожно-строительные работы на улице Ашар начнут 27 июня на отрезке от улицы Лущихина до улицы Омур в жилом массиве «Ак-Орго». Завершить ремонт планируют до конца октября.

Протяженность ремонтируемого отрезка — 2,3 километра. После ремонта ширина проезжей части составит 9 метров, установят ирригационные лотки и проложат тротуары шириной 1,5 метра.

Альтернативные улицы для проезда — Алыкулова и Таттыбубу.

Ремонт дороги проводится по проекту «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека» (вторая фаза), за счет гранта КНР.