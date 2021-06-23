Мужчина умер после инъекции. Антибиотик купил на Ошском рынке

В поликлинике жилмассива «Ала-Тоо» (филиал Объединенного центра семейной медицины Ленинского района) после получения антибиотика умер мужчина. Информацию об этом 24.kg подтвердила глава Горздрава Бактыгуль Исмаилова.

По ее словам, врач поликлиники назначил пациенту цефтриаксон, который тот получал ранее.

«Больной пришел с листом назначения 16 июня. Медики говорят, что поставили сначала пробу по инструкции, а потом укол, и мужчине стало плохо. Как говорят в поликлинике, всю необходимую помощь больному оказали. Сразу вызвали милицию, этот случай на их контроле», — рассказала Бактыгуль Исмаилова.

Она добавила, что, по словам жены умершего, цефтриаксон они купили в контейнере на Ошском рынке. По данным медиков, милиция изъяла оставшиеся ампулы и отправила их на экспертизу.

Произведено вскрытие, результаты судмедэкспертизы станут известны позже.